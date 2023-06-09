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لبنان

ما حقيقة هروب أسد من حديقة حيوانات في زكريت؟

Lebanon 24
09-06-2023 | 05:58
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بعد تداول مقطع صوتي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يشار فيه الى هروب أسد من animal city الواقعة في زكريت، أكدت الادارة للـLBCI عدم صحة ما يتم تداوله، وأنهم تفاجؤوا بالرسالة الصوتية المتداولة. 

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وشددت ادارة animal city على أن كل الحيوانات موجودة داخل الاقفاص، ولديها ما مجموعه 4 أسود ولا تزال كلها موجودة. 

وعمدت على الطلب من بلدية المنطقة والأجهزة الأمنية، الكشف بشكل مباشر للتأكد من عدم هروب اي حيوان مفترس من حديقة الحيوانات.
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