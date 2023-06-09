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لبنان

أوّل تعليق لـ"اليونيفيل" على ما يجري في كفرشوبا... ماذا قالت؟

Lebanon 24
09-06-2023 | 06:00
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قال الناطق الرسمي بإسم قوة "اليونيفيل" أندريا تيننتي، تعليقا على ما يجري في كفرشوبا، ان" جنود حفظ السلام التابعين لليونيفيل موجودون على الأرض، وقد كانوا على الأرض منذ البداية لضمان استمرار وقف الأعمال العدائية ولارساء الهدوء والمساعدة في تخفيف حدة التوتر".
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أضاف: "اننا نحث الأطراف على استخدام آليات التنسيق التي نضطلع بها بشكل فعال لمنع سوء الفهم والانتهاكات والمساهمة في الحفاظ على الاستقرار في المنطقة".
 
وتابع تيننتي: "ان "اليونيفيل" على اتصال بالأطراف وتسعى جاهدة لإيجاد حلول. وندعو كلا الجانبين إلى ممارسة ضبط النفس وتجنب الأعمال التي قد تؤدي إلى تصعيد التوتر على طول الخط الأزرق".
 
 
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