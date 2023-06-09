بالصور والفيديو... الجيش يتّخذ مواقع قتاليّة بمواجهة العدوّ الإسرائيليّ

"جنود الجيش اللبناني يأخذون وضعيات قتالية في نقطة #كفرشوبا الحدودية في مواجهة جنود الاحتلال".
مراسل #الميادين عباس الصباغ#لبنان @abbas_sabbagh pic.twitter.com/TAh2Wk5yQl
— قناة الميادين (@AlMayadeenNews) June 9, 2023
"جنود الجيش اللبناني يأخذون وضعيات قتالية في نقطة #كفرشوبا الحدودية في مواجهة جنود الاحتلال".
مراسل #الميادين عباس الصباغ#لبنان @abbas_sabbagh pic.twitter.com/TAh2Wk5yQl
الجيش ينفذ انتشارًا في المنطقة الحدودية في كفرشوبا بمواجهة العدو الإسرائيلي.#الجيش_اللبناني #LebaneseArmy pic.twitter.com/UTqCl6cyTR
— الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) June 9, 2023
الجيش ينفذ انتشارًا في المنطقة الحدودية في كفرشوبا بمواجهة العدو الإسرائيلي.#الجيش_اللبناني #LebaneseArmy pic.twitter.com/UTqCl6cyTR