بالصور والفيديو... الجيش يتّخذ مواقع قتاليّة بمواجهة العدوّ الإسرائيليّ

نفّذ الجيش انتشارًا في المنطقة الحدودية في كفرشوبا بمواجهة العدو الإسرائيلي، واتّخذ مواقع قتاليّة، لحماية المواطنين اللبنانيين المتواجدين في المحلة، ولتدارك أيّ تصعيدٍ قد يُقدم عليه جيش العدوّ الإسرائيليّ.