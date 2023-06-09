6 نواب من "التغيير"... من سينتخبون؟

قالت النائبة بولا يعقوبيان لـ"الجديد"، إنّ 6 نواب من قوى التغيير لا يزالون في مرحلة التداول ومشاورات مستمرة في ما بينهم ومع مجموعاتهم وقواعد "17 تشرين"، وسيجتمعون في آخر هذا الاسبوع على أن يعلنوا عن موقف موحّد".

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