جرحى في حادث سير في الميناء

أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن وقوع حادث سير بين دراجتين ناريتين على طريق كورنيش الميناء البحري، مما ادى الى سقوط 3 جرحى.



وعملت فرق الاسعاف في الصليب الاحمر على اسعاف جريح ميدانياً، ونقل جريحين الى مستشفى طرابلس الحكومي للعلاج.

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