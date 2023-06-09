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لبنان

جرحى في حادث سير في الميناء

Lebanon 24
09-06-2023 | 08:01
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن وقوع حادث سير بين دراجتين ناريتين على طريق كورنيش الميناء البحري، مما ادى الى سقوط 3 جرحى.

وعملت فرق الاسعاف في الصليب الاحمر على اسعاف جريح ميدانياً، ونقل جريحين الى مستشفى طرابلس الحكومي للعلاج.
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حادث

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