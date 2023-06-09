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لبنان
الأبيض: اولويتنا المناطق المحرومة
Lebanon 24
09-06-2023
|
08:53
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استقبل وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور فراس الأبيض في مكتبه بالوزارة، وفداً شمالياً ضمّ رئيس قسم محافظة عكار لقمان الكردي، رئيس صندوق الزكاة في المنية عبدالغفور علم الدين، عضو مجلس صندوق الزكاة في عكار ورئيس جمعية الحداثة زاهر عبيد، رئيس جمعية تنمية وسلام أيمن شحادة ورئيس جمعية جيل الأمل علي صلاح الدين.
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وكانت الزيارة مناسبة نوّه فيها الوفد بالجهود التي يقوم بها الوزير الأبيض للنهوض بالقطاع الصحي لاسيما في مناطق الشمال. كما بحث الوفد مع الوزير الأبيض الواقع الصحي في مناطق الشمال وعكار، وتم وضع الوزير في إطار جهودهم كجمعيات وفاعليات، لتعزيز الوضع الصحي في الشمال وسبل دعم المرضى والأهالي في هذه الظروف الصعبة، بالتعاون والتنسيق مع الوزارة، من خلال إفتتاح مراكز صحية جديدة في عكار والشمال تهدف إلى تخفيف عبء الأزمة الصحية عن كاهل المواطن.
ورحب وزير الصحة بالوفد وأكد أن "عكار والشمال كغيرها من مناطق لبنان، التي عانت من الحرمان، لها أولوية لدينا".
وشدد على أنّ" التوجه الحالي نحو الرعاية الصحية الأولية، وأن الوزارة تعمل على مشروع مع البنك الدولي سوف يشمل 200 الف مستفيد ثم سيتوسع ليشمل عدد اكبر من المستفيدين في المرحلة اللاحقة".
كما أشار إلى أن الوزارة "مستمرة بالدعم، والأدوية المزمنة موجودة، وهناك آلية لهذا الأمر، وإن الأولوية اليوم للمريض في أي خطة أو مشروع تعمل عليها الوزارة".
وشدد الوزير الأبيض على أن "سياسة وزارة الصحة اليوم الحفاظ على القطاع الصحي وخدماته على المستوى الوطني تحقيقًا للعدالة والمساواة في الخدمات التي تقدمها الوزارة".
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