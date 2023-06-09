دولار السوق الموازية يرتفع.. إليكم تسعيرته عصر اليوم

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة عصر اليوم، تسعيرة تتراوح ما بين 93100 و93400 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.



Advertisement وكان قد افتتح الدولار صباحاً على تسعيرة تراوحت بين 93150 و93250 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.