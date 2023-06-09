حميه جال ونظيره العراقي في مركزي تعزيز أمن المطار والتدريب: مستعدون لابرام عقود حول خدماتهما

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جال وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حميه ونظيره العراقي رزاق السعداوي الذي يزور لبنان على رأس وفد من وزارة النقل العراقية، قبل ظهر اليوم في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.استهل حميه الذي رافقه مدير عام الطيران المدني المهندس فادي الحسن، الجولة في مركز تعزيز تدريب امن المطار cersa حيث اطلع من القيمين عليه على النشاطات التي يقوم بها المركز. وأكد رئيس المركز العميد جورج نادر شرح للوفد العراقي اهمية وجود هذا المركز في لبنان وعلى مستوى المنطقة، عارضا للخدمات التي يقدمها في مجال التدريب واقامة الدورات والوسائل المجهز بها المركز.وشدد رئيس مصلحة الملاحة الجوية كمال ناصر الدين على أهمية هذا المركز لجهة "تأمين السلامة للطائرات والخدمات التي يقدمها في مجال الطيران".المحطة الثانية كانت في مركز التدريب التابع لشركة "طيران الشرق الأوسط"، حيث كان في استقبالهم رئيس مجلس الإدارة محمد الحوت والمشرفون على المركز.وقدم الحوت للوفد شرحا مفصلا عن المركز واقسامه وعمليات التدريب التي تتم ضمن اقسامه المختلفة، لافتا الى ان "المركز محهز بأحدث وسائل التدريب وعلى مستوى عال من الكفاءة التي يتمتع بها الكادر البشري. وقد أبدى الوفد العراقي اعحابه بالمركز وما يحتويه من وسائل وتقنيات في عالم الطيران.السعداويوبعد الجولة، قال الوزير العراقي: "ضمن زيارة دولة لبنان الشقيقة، زرنا اليوم مركز تدريب امن المطارات واطلعنا على هذه التجربة الجيدة الممتازة لدى جمهورية لبنان، ووجدنا في هذا المركز امكانات كبيرة وممتازة لتدريب الكوادر المكلفة بأمن المطارات وما يمكن الاستفادة من هذه التجربة ومن هذا المكان ومن هذه الامكانيات من قبل الجانب العراقي".اضاف: "كذلك زرنا المركز التابع لطيران الشرق الأوسط لتدريب الطيارين والمضيفين وطواقم الطيران بشكل عام، ولاحظنا بصراحة ان في هذا المركز إمكانيات فنية كبيرة جدا يمكن ان نستفيد منها كجانب عراقي في تدريب الطيارين والمضيفين وطواقم الطائرات بشكل عام".وتابع: "كما تطرقنا مع معالي الوزير ومع السيد مدير شركة طيران الشرق الأوسط الأخ محمد الحوت الى كيفية الاستفادة من هذه الإمكانيات من خلال ابرام عقود بين الجانبين العراقي واللبناني ممثلا بوزارتي النقل لكلا البلدين بغرض الاستفادة من هذه الامكانيات وتأهيل وتدريب الكوادر العراقية".حميهبدوره، رحب حميه بوزير النقل العراقي والوفد المرافق في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، الذي مر عليه ويلات عديدة بفعل الاعتداءات الاسرائيلية على أرضه".وقال: "سبق وطرحت الحكومة اللبنانية مع الحكومة العراقية مبدأ الخدمات اللبنانية مقابل الفيول العراقي، وزيارتنا اليوم الى المطار هي لالقاء نظرة من الوفد العراقي على نوع الخدمات التي يمكن ان تقدمها الدولة اللبنانية مقابل فيول العراق".اضاف: "زرنا صباحا مركز cersa لتعزيز أمن المطار والذي يندرج تحت وصاية المديرية العامة للطيران المدني وبالتنسيق مع قوى الأمن الداخلي، والان نحن في مركز التدريب التابع لشركة طيران الشرق الأوسط حيث التدريب بأعلى وسائل التكنولوجيا للعنصر البشري الذي هو ركن أساسي من أركان عملية الطيران".وأبدى "الاستعداد المباشر عبر الحكومتين اللبنانية والعراقية وكوزارة الأشغال العامة والنقل وكطيران الشرق الأوسط، لإبرام عقود مع الحكومة العراقية حول تلك الخدمات لنقدمها الى دولة العراق".