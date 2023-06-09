عثمان والبيسري أكدا التعاون والتنسيق المستمر بين الاجهزة الامنية حفظا للامن والاستقرار

استقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان بعد ظهر اليوم في مكتبه في ثكنة المقر العام المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري، في زيارة هنأه فيها بالعيد الـ /162/ لقوى الأمن الداخلي، وشددا على "أهمية التعاون والتنسيق المستمر بين الأجهزة الأمنية بغية المحافظة على الأمن والاستقرار لا سيما في خلال فترة الصيف القادم، حيث من المتوقع أن يكون الموسم السياحي واعدا.

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