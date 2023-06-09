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لبنان

عائد لهذه الشركة... إقفال ووضع الأختام على موقف سيارات في بيروت فما السبب؟

Lebanon 24
09-06-2023 | 10:39
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أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان، أنه بناء على الكشف التي قام بها قسم المراقبة في مصلحة المؤسسـات المصنفة فـي بلدية بيروت رقم 157/2023 ق.م.، حيث تبين أن موقف السيارات المكشوف للعموم في العقارات رقم 666 و 1070 و 1071 المدور، يستثمر دون ترخيص، وغير ملتزم بأحكام القرار رقم 301/ب تاريخ 3/4/2023، لا سيما لجهة الإعلان عن التعرفة الرسمية والتقيد بها.
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بناء على اقتراح مدير مصلحة المؤسسات المصنفة بالتكليف.

أصدر محافظ بيروت القاضي مروان عبود قراراً عدد 484 /ب تاريخ 26-5-2023 يتعلق بوضع الاختام وإقفال موقف سيارات للعموم في مدينة بيروت، جاء فيه:


يقرر ما يلي:

المادة الأولى: تٌقفل وتوضع الأختام على موقف سيارات مكشوف للعموم، عائد لشركة " إيليت غروب وان ش.م.م. " الكائن في العقارات رقم 666 و 1070 و1071 منطقة المدور العقارية - شارع فرعون- محلة مار مخايل.

المادة الثانية: يُمنع منعاً باتاً فك أو نزع أو إتلاف الأختام تحت طائلة الملاحقة الجزائية عملاً بالمادة 395 من قانون العقوبات.

المادة الثالثة: تُكلّف مصلحة المؤسسات المصنفة بمؤازرة من فوج الحرس تنفيذ هذا القرار.

المادة الرابعة: يُنشر هذا القرار ويُبلغ حيث تدعو الحاجة. 
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