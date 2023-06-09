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لبنان

خدمات "أوجيرو" تتوقف في هذه المنطقة.. ما السبب؟

Lebanon 24
09-06-2023 | 10:52
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أعلنت هيئة "أوجيرو" أن عطلاً طرأ في سنترال طرابلس - التبانة بسبب الضغط على المولدات مما أدى إلى توقف الخدمات في المنطقة المذكورة.
 
وأكدت "أوجيرو" أن فرقها تعمل على الإصلاح بالسرعة الممكنة. 
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