خدمات "أوجيرو" تتوقف في هذه المنطقة.. ما السبب؟

أعلنت هيئة "أوجيرو" أن عطلاً طرأ في سنترال طرابلس - التبانة بسبب الضغط على المولدات مما أدى إلى توقف الخدمات في المنطقة المذكورة.

وأكدت "أوجيرو" أن فرقها تعمل على الإصلاح بالسرعة الممكنة.