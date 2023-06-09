Advertisement

لبنان

اصابة صحافي في كفرشوبا.. اليكم ما جرى

Lebanon 24
09-06-2023 | 11:51
A-
A+
Doc-P-1075906-638219337216576749.jpg
Doc-P-1075906-638219337216576749.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أصيب مراسل قناة "المنار" علي شعيب في يده نتيجة القاء قنابل المسيلة للدموع أطلقها الجيش الإسرائيلي باتجاهه في كفرشوبا، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
فجر السعيد تتحدث عن منعها من دخول لبنان... هذا ما قالته عن نصرالله وزيارتها لفلسطين
lebanon 24
09/06/2023 20:30:36 Lebanon 24 Lebanon 24
غضب على مواقع التواصل الإجتماعيّ من إعلاميّة لبنانيّة بارزة... ماذا قالت عن السوريين؟ (فيديو)
lebanon 24
09/06/2023 20:30:36 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": جيش العدوّ يستقدم دبابة من نوع "ميركافا" في مكان تواجد أهالي كفرشوبا
lebanon 24
09/06/2023 20:30:36 Lebanon 24 Lebanon 24
مصدر أمنيّ لـ"لبنان 24": إستنفار لجيش العدوّ في موقع السماقة داخل مزارع شبعا القريب من تلال كفرشوبا
lebanon 24
09/06/2023 20:30:36 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

كفرشويا

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:18 | 2023-06-09
12:52 | 2023-06-09
12:37 | 2023-06-09
05:00 | 2023-06-09
13:13 | 2023-06-09
04:00 | 2023-06-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website