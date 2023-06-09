اصابة صحافي في كفرشوبا.. اليكم ما جرى

أصيب مراسل قناة "المنار" علي شعيب في يده نتيجة القاء قنابل المسيلة للدموع أطلقها الجيش الإسرائيلي باتجاهه في كفرشوبا، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

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