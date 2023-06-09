Advertisement

لبنان

بو حبيب: سياسة إبقاء النازحين تسهّل تجنيدهم من الإرهابيين وتحويلهم إلى قنابل موقوتة

Lebanon 24
09-06-2023 | 12:10
A-
A+
Doc-P-1075909-638219348956171266.jpg
Doc-P-1075909-638219348956171266.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
شكر وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب المملكة العربية السعودية على حسن الضيافة والتنظيم، وعلى مبادرتها مع الولايات المتحدة الأميركية على عقد هذا الاجتماع، مثنياً على جهود كافّة الشركاء في سبيل القضاء على داعش وما تمثّله من إرهاب بوجه دولنا ومجتمعاتنا وقيمنا وحرياتنا وإرثنا الثقافي والتاريخي والإنساني.
Advertisement
وفي كلمة القاها في الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش، قال: "‎لقد ساهم لبنان، المعروف بتقديسه للحريات وبتعايش أبنائه بتنوّعهم الديني، بهذه المواجهة كونه دفع ثمن موقعه الجغرافي وحدوده المشتركة مع سوريا. فواجه لبنان بحزم تحدّيات كبيرة تمثّلت بتفجيرات متنقلة في المناطق المأهولة ومعارك ميدانية طالت شعبه الآمن ومراكز جيشه الوطني، فاستطاع تفكيك شبكات داعش وتوقيف ومحاسبة أعضائها وكشف خلاياها وهزيمتها عسكرياً، وذلك بفضل جهود السلطات العسكرية والأمنية فيه وفي طليعتها الجيش اللبناني، وبفضل تبادل المعلومات الإستخباراتية والتجارب الناجحة مع دول التحالف والدول الصديقة. كما اتّخذ لبنان إجراءات تشريعية وتنظيمية لصد حركة تمويل هذه الشبكات الإرهابية وقطع مواردها المالية والمادية ونشاطاتها المصرفية، وشدّد الرقابة على حدوده لمنع تسلل المقاتلين الارهابيين الى اراضيه."
‎تابع: "وقد نجح لبنان لغاية اليوم بأن يحرم الإرهاب الداعشي من أن يجد ملاذَا آمنًا له في بلدنا او أن يراهن على الجغرافيا وتعددية بلدنا ليتسلّل إلى مجتمعنا، أو أن يستغلّ الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يشهدها لبنان لا سيّما في أماكن تجمّع النازحين واللاجئين لاستقطاب الضعفاء مادياً او فكرياً والافراد الاكثر تهميشاً."
وأضاف: "من الضروري التنبيه أنّ إستمرار سياسة إبقاء النازحين السوريين اللذين قارب عددهم المليونين المتواجدين بصورة خاصّة في شمال وشرق لبنان، في ظروف إنسانية صعبة وتزداد صعوبة في ظلّ أسوأ أزمة منذ تأسيسه، من شأنها أن تسهّل تجنيدهم وإستقطابهم من قبل الإرهابيين وتحويلهم إلى قنابل موقوتة وخلايا ناشطة تهدّد الأمن والاستقرار، سواءً في أماكن تجمّع النازحين، أو حتّى في بؤر تواجدهم داخل المناطق اللبنانية الفقيرة التي تستضيفهم."
وشكر بو حبيب الدول التي "دعمتنا أمام تلك التحديات ونذكّر بضرورة إستمرار دعم الجيش والقوى الأمنية اللبنانية ومدّها بالاسلحة والتقنيات اللازمة لتستمرّ في مهمّتها، وبضرورة تقديم الدعم للإقتصاد الوطني وللمرافق العامة تفاديًا لإنهيار مؤسساتي يخلق ظروفًا مثالية لنمو وتزايد الخلايا الإرهابية ونشاطاتها. "
‎وتابع: "لقد ساهم التحالف الدولي بإلحاق هزيمة كبيرة بداعش في العراق وسوريا وعلى العديد من الجبهات، لكنّ الحرب على داعش لم تنتهِ. فما زال لدينا تحدّي إنهاء تخريبه الذي يتنقل من بلدٍ إلى آخر ومن قارة إلى أخرى، لا سيما في افريقيا وآسيا الوسطى، بالإضافة إلى الحاجة لتحرير ما تبقى من مناطق تحت نفوذ هذا التنظيم، وإعادة من تهجّر من سوريا والعراق إلى أرضه بأمان وكرامة وأن تعود إلى هذه المناطق متطلبات الاستقرار والنهوض والحياة ضمن جدول زمني محدّد. كما علينا جميعا العمل لمنع عودة ظهور تنظيم داعش او مثيله لاسيما عبر مكافحة الدعاية الداعشية والتصدي لنشر الفكر الإرهابي."
وأضاف: "إن تضامننا وتوحيد جهودنا كدول ومنظمات اقليمية ودولية ومجتمعات في معركتنا بوجه الارهاب الذي يهددنا جميعاً، والذي نكرر انه لا طائفة له ولا جنسية، سيصب حتماً في خدمة السلام والإستقرار الذي يحتاجه عالمنا وشعوبنا اليوم."
‎كما استذكر بو حبيب الأبرياء الذين سقطوا جرّاء الإرهاب الداعشي، ونؤكّد تضامننا مع أهلهم وذويهم، ونقدم تحية إحترام وإجلال للأبطال الذين ضحّوا بحياتهم لهزيمة داعش وكي نعيش نحن بكرامة وحرية وأمان.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:18 | 2023-06-09
12:52 | 2023-06-09
12:37 | 2023-06-09
05:00 | 2023-06-09
13:13 | 2023-06-09
04:00 | 2023-06-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website