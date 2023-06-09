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لبنان

عثمان عرض ورئيس جهاز الأمن الوطني العراقي تطوير التعاون

Lebanon 24
09-06-2023 | 11:08
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 استقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان في مكتبه بثكنة المقر العام، رئيس جهاز الامن الوطني العراقي حميد الشطري، مدير عام امن المحافظات محمد عطاالله عبود، مدير مكافحة المخدرات حيدر حكمان جمعة، سكرتير رئيس جهاز الامن الوطني العراقي سعد شحيت المكصوصي، في زيارة جرى خلالها عرض سبل تطوير التعاون والتنسيق بين الطرفين. وتخلل اللقاء تبادل الدروع التذكارية.
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كذلك زار الوفد يرافقه اللواء عثمان غرفة عمليات المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، واطلعوا على التدابير الميدانية المتخذة في تسيير الإجراءات الأمنية، وكيفية إدارة عمليات حفظ الأمن والنظام.
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