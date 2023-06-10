بالأرقام.. إليكم خارطة لتوزّع أصوات النواب بين فرنجية وأزعور

مع إقتراب جلسة إنتخاب رئيس للجمهورية يوم 14 حزيران الجاري، تنشط الكتل النيابية لإجراء عمليات حسابية دقيقة تتبدل أرقامها مع إقتراب موعد الإستحقاق.

وفي هذا السياق، اطلع "لبنان24"على تعداد دقيق اجرته جهة سياسية أيّدت الوزير السابق جهاد أزعور وتعمل على حشد أكبر عدد من الأصوات له، علماً أنّ التعداد كتب بقلم رصاص كي يتم تعديله عند أي تغير.

Advertisement

للإطلاع على توزيع الأصوات وفق التعداد.. إضغط هنا