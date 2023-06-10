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لبنان

بالأرقام.. إليكم خارطة لتوزّع أصوات النواب بين فرنجية وأزعور

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
10-06-2023 | 03:56
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مع إقتراب جلسة إنتخاب رئيس للجمهورية يوم 14 حزيران الجاري، تنشط الكتل النيابية لإجراء عمليات حسابية دقيقة تتبدل أرقامها مع إقتراب موعد الإستحقاق.
 
وفي هذا السياق، اطلع "لبنان24"على تعداد دقيق اجرته  جهة سياسية أيّدت الوزير السابق جهاد أزعور وتعمل على حشد أكبر عدد من الأصوات له، علماً أنّ التعداد كتب بقلم رصاص كي يتم تعديله عند أي تغير.
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للإطلاع على توزيع الأصوات وفق التعداد.. إضغط هنا
المصدر: خاص "لبنان 24"

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