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لبنان

بالوثيقة.. شاهدوا ماذا فعل بعض النواب بشأن أزعور

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
09-06-2023 | 12:52
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تنشط الكتل النيابية قبل  ايام من موعد الجلسة  المحددة في ١٤ حزيران لإنتخاب رئيس الجمهورية ، من خلال عمليات حسابية دقيقة تتبدل أرقامها مع إقتراب موعد الإستحقاق.
وفي هذا السياق اطلع "لبنان ٢٤ "على تعداد دقيق اجرته اليوم جهة سياسية أيدت  الوزير السابق جهاد أزعور وتعمل على حشد اكبر عدد من الأصوات له . والملاحظ ان التعداد كتب قلم رصاص كي يتم تعديله عند اي تغير .
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وجاء  التعداد على الشكل الاتي:
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

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