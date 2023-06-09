على أي تسعيرة أقفل الدولار مساء اليوم؟

سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية، مساء اليوم ما بين 93200 و93600 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

وكان سعر الصرف قد سجل عصرا ما بين 93100 و93400 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.