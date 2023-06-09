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لبنان

على أي تسعيرة أقفل الدولار مساء اليوم؟

Lebanon 24
09-06-2023 | 13:09
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سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية، مساء اليوم ما بين 93200 و93600 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
 
وكان سعر الصرف قد سجل عصرا ما بين 93100 و93400 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
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