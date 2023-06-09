معطيات جديدة تكشف عن صحافي أوقف بتهمة التعامل مع إسرائيل.. هذه هويته

علم "لبنان24" أن المدعو "ه.م" الموقوف لدى شعبة المعلومات بتهمة التعامل مع اسرائيل يعمل في احدى القنوات التلفزيونية الاقليمية الكبرى في لبنان كما أن لديه ارتباط باحد مراكز الابحاث.

وبحسب المعلومات فإن الموقوف هو من بلدة مشغرة في البقاع الغربي، وقد تم توقيفه قبل أكثر من عشرة أيام. وتم الاعتقاد في بادئ الأمر أن الموقوف قد خطف أو اختفى، الا أن بعد تقاطع المعلومات والسؤال عنه لدى المراجع الأمنية تبين أنه موقوف، وقد رفضت القوى الأمنية إعطاء معلومات عنه لعائلته. وحاليًا تجري التحقيقات معه لدى شعبة المعلومات ولا معطيات حتى الساعة عن كيفية مخابرته العدو الاسرائيلي.

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