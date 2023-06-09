بيان لمكتب رئيس الحكومة في قضية هانيبال القذافي.. ماذا جاء فيه؟

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صدر عن المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي البيان الاتي:يتم التداول عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي والواتساب بخبر مفاده" ان رئيس حكومة الوحدة الليبية عبد الحميد الدبيبة تواصل مع رئيس الحكومة بشأن قضية هانيبال القذافي".يهم المكتب الاعلامي ان يوضح أن دولة الرئيس ميقاتي لم يتلق اي اتصال من اي جهة ليبية، وان ملف السيد القذافي هو في يد القضاء المختص، واي متابعة لهذا الملف تتم بالطرق القضائية المختصة. كما يعبّر دولة الرئيس عن حرص لبنان على افضل العلاقات مع الشعب الليبي. فاقتضى التوضيح.