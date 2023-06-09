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لبنان

الامين العام للخارجية التقى نظيرته الفرنسية

Lebanon 24
09-06-2023 | 13:24
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التقى الأمين العام لوزارة الخارجية والمغتربين السفير هاني الشميطلي نظيرته الفرنسية الأمينة العامة السفيرة آن ماري ديكوت، في مكتبها، في الخارجية الفرنسية، بحضور فريقها الديبلوماسي والقائم بأعمال السفارة اللبنانية زياد طعان ومدير التفتيش هادي هاشم.
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وأفاد بيان للخارجية أنه "جرى خلال اللقاء،عرض موسع تناول العلاقات الثنائية والديبلوماسية بين البلدين، وتم تأكيد أهمية تحصينها وتمتينها، في ظل التطورات التي تشهدها المنطقة العربية، نظرا إلى حرص فرنسا على استقرار لبنان. كما تم التشديد على ضرورة تحصين مؤسسات الدولة وإداراتها العامة كونها المؤتمنة على الصالح العام ويقع على عاتقها تطبيق الإصلاحات الضرورية ووضع السياسات العامة السديدة موضع التنفيذ".
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