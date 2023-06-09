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لبنان

الحاج حسن من الرياض: ضرورة بذل جهد علمي عربي مشترك يخدم الأمن الغذائي

Lebanon 24
09-06-2023 | 13:27
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نظمت وزارة الزراعة والبيئة والمياه في المملكة العربية السعودية جولة للوزراء المشاركين في اجتماعات المجلس التنفيذي لمنظمة "أكساد" - الدورة ٤٣، بمشاركة وزراء الزراعة في المملكة ولبنان والصومال والكويت ورؤساء الوفود أعضاء المجلس التنفيذي ومتخصصين والمدير العام ل"أكساد"، في المركز الوطني لأبحاث الزراعة المستدامة ومكافحة التصحر والمركز الوطني للنخيل والتمور.
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واطلع الوفد على "آخر البرامج البحثية التي يعنى بها المركز الوطني للأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة وكيفية عَمله لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر".

وفي السياق، أكد وزير الزراعة عباس الحاج حسن "ضرورة تطوير العلاقات بين القطاعين العام والخاص في كلا البلدين والتنسيق من خلال جهد علمي عربي مشترك يخدم الأمن الغذائي والأبحاث التي من شأنها رفع الإنتاجية في القطاع".
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