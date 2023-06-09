جعجع عرض مع طراف المستجدات المحلية والتطورات الاقليمية والدولية

بحث رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في معراب مع سفير الاتحاد الأوروبي رالف طراف، ترافقه المسؤولة في مكتب الشؤون السياسية هانا سيفرين، المستجدات السياسية المحلية ولا سيما انتخابات رئاسة الجمهورية، إضافة الى آخر التطورات الاقليمية والدولية ، في حضور رئيس جهاز العلاقات الخارجية في الحزب الوزير السابق ريشار قيومجيان ومسؤول أوروبا في الجهاز طوني درويش.

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