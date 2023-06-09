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لبنان

أرسلان: ما حصل في عبيه يحتم علينا العمل على التهدئة

Lebanon 24
09-06-2023 | 14:07
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غرد رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان عبر حسابه على "تويتر": "ما حصل في بلدة عبيه من إشكال فردي أدّى إلى مقتل المأسوف عليه هشام حمزة، يحتّم علينا جميعاً العمل على التهدئة والإحتكام إلى الدولة بأمنها وقضائها.
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‏رحم الله الفقيد وتعازيّ الحارّة لذويه ولآل حمزة وعموم أبناء عبيه".
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