أرسلان: ما حصل في عبيه يحتم علينا العمل على التهدئة

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غرد رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان عبر حسابه على "تويتر": "ما حصل في بلدة عبيه من إشكال فردي أدّى إلى مقتل المأسوف عليه هشام حمزة، يحتّم علينا جميعاً العمل على التهدئة والإحتكام إلى الدولة بأمنها وقضائها.‏رحم الله الفقيد وتعازيّ الحارّة لذويه ولآل حمزة وعموم أبناء عبيه".