27
o
بيروت
28
o
طرابلس
26
o
صور
29
o
جبيل
27
o
صيدا
25
o
جونية
21
o
النبطية
21
o
زحلة
19
o
بعلبك
28
o
بشري
27
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
سامي الجميّل: نُحمّل حزب الله مسؤولية أي أمر يصيبنا
Lebanon 24
09-06-2023
|
14:46
A-
A+
photos
0
A+
A-
أشار رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل إلى أن الأسابيع الثلاثة الماضية كانت صعبة من أجل الوصول إلى النتيجة الرئاسية التي وصلت إليها القوى المتقاطعة على ترشيح أزعور، وقال: "أولاً أريد أن أشهد للتاريخ لأن كل الذي قمنا به هو جهد داخلي وهذه صناعة لبنانية محض ونتيجة تواصل ووعي لدى كافة القيادات".
Advertisement
وفي حديثٍ لـmtv قال: "سيكون جبران باسيل في صدد العمل ضد "ناسه" إذا قام بأي تغيير من خلال التموضع الذي هو فيه اليوم، وأعتبر أن شباب التيار يشعرون بأنهم بالمكان الذي من المفترض أن يكونوا فيه، ولا أعتقد أن هناك أي مصلحة لباسيل للقيام بعكس ذلك".
وأضاف: "لكل النواب المتردّدين اليوم، خيارهم هو خيار له علاقة بمصلحة البلد العليا وليس بأشخاص، ولا تسمحوا لأي إعتبارات خاصّة أو شخصية أن تؤثر على قراركم، والخيار اليوم إمّا انتخاب رئيس جمهورية أو الخضوع لابتزاز حزب الله وأي تصويت غير لجهاد أزعور اليوم هو تقوية لمنطق يقول ‘مرشحنا أوالفراغ’".
وتابع الجميّل: "تجربة جهاد أزعور مُختلفة عن تجربة ميشال معوّض، وعندما لا يقبلون بشخصية وسطية على غرار أزعور ويصفونه بمرشّح التحدّي، هذا يدلّ على أنهم لن يقبلوا بأي مرشّحٍ آخر لأن الطرف الآخر لا يرفض أسماء، بل يرفض مبدأ أي خلاف لإرادته ".
ولفت إلى أنه على الأرجح لن يكون هناك دورة ثانية في جلسة الإنتخابات الرئاسية يوم الأربعاء المُقبل، وقال: "رسالة التوافق التي يريد المترددون إيصالها يجب أن تكون في الدورة الأولى عبر التصويت لأزعور الوسطي والمستقل وغير المحسوب على أي طرف".
وأردف الجميّل: "كل السيناريوهات متوقّعة ونُحمّل حزب الله مسؤولية أي شيء قد يحصل مع أي شخصٍ منّا، وأدعو كل الماضين بترشيح أزعور إلى عدم الإنجرار إلى الإستفزاز".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
التعرفة الى 10 ملايين ليرة
Lebanon 24
التعرفة الى 10 ملايين ليرة
03:15 | 2023-06-09
09/06/2023 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"تفاصيل" حراك بري الرئاسي.. هذا ما أبلغه لـ"حزب الله"
Lebanon 24
"تفاصيل" حراك بري الرئاسي.. هذا ما أبلغه لـ"حزب الله"
04:00 | 2023-06-09
09/06/2023 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يُعاود ارتفاعه.. هذه تسعيرته في السوق الموازية
Lebanon 24
الدولار يُعاود ارتفاعه.. هذه تسعيرته في السوق الموازية
03:26 | 2023-06-09
09/06/2023 03:26:19
Lebanon 24
Lebanon 24
بفستان ضيق مُثير.. نوال بري تغني وترقص وتظهر مع فنان شهير! (فيديو)
Lebanon 24
بفستان ضيق مُثير.. نوال بري تغني وترقص وتظهر مع فنان شهير! (فيديو)
03:56 | 2023-06-09
09/06/2023 03:56:26
Lebanon 24
Lebanon 24
ابنة الـ 22 اختفت 9 أعوام.. هكذا تم العثور عليها (فيديو)
Lebanon 24
ابنة الـ 22 اختفت 9 أعوام.. هكذا تم العثور عليها (فيديو)
00:08 | 2023-06-09
09/06/2023 12:08:36
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
17:30 | 2023-06-09
إجراءات مالية ثابتة ستُعيد الاعتبار للوضع النقدي
17:03 | 2023-06-09
معادلة أصبحت من الماضي
16:55 | 2023-06-09
مقدمات نشرات الاخبار المسائية
16:26 | 2023-06-09
وهاب يكشف تفاصيل حديث له مع نصرالله.. ماذا قيل عن ترشيح قائد الجيش؟
16:20 | 2023-06-09
إطلاق نار على محلّ للأراكيل في الميناء.. ماذا حصل؟
15:50 | 2023-06-09
هل يتخلى باسيل عن أزعور مقابل تخلي حزب الله عن فرنجية؟
فيديو
معلومات تنشر للمرة الأولى.. هذا ما جرى لحظة إدخال صدام حسين غرفة الإعدام ورئيس عربي بكى 3 مرات
Lebanon 24
معلومات تنشر للمرة الأولى.. هذا ما جرى لحظة إدخال صدام حسين غرفة الإعدام ورئيس عربي بكى 3 مرات
16:12 | 2023-06-09
10/06/2023 02:56:06
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مروع.. عاصفة تخطف ابن الـ 9 سنوات وتقذفه من على علو 20 قدماً شاهدوا ماذا حصل
Lebanon 24
فيديو مروع.. عاصفة تخطف ابن الـ 9 سنوات وتقذفه من على علو 20 قدماً شاهدوا ماذا حصل
02:00 | 2023-06-08
10/06/2023 02:56:06
Lebanon 24
Lebanon 24
اعلامية لبنانية ترد على "سطحية" ياسمين عز (فيديو)
Lebanon 24
اعلامية لبنانية ترد على "سطحية" ياسمين عز (فيديو)
08:53 | 2023-06-05
10/06/2023 02:56:06
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact