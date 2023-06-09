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لبنان

تغريدة جديدة لخبير الزلازل اللبناني عن "هزّة اليوم".. ما كشفه مهم جداً!

Lebanon 24
09-06-2023 | 14:47
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أوضح الخبير الجيولوجيّ طوني نمر أن "الهزة الأرضية اليوم في البحر السوري هي على سلسلة اللاذقية البحرية، بعمق 13 كلم، ومنفصلة جيولوجيا عن هزات اليومين الماضيين في البحر اللبناني". 



وأشار في تغريدة عبر حسابه على "تويتر" الى أن "الهزات اللبنانية هي على فوالق ثانوية، والهزة السورية بالرغم من أهمية موقعها هي ليست الأولى هناك بعد 6 شباط ولا تستدعي قلقاً زائداً".
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