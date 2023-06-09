تغريدة جديدة لخبير الزلازل اللبناني عن "هزّة اليوم".. ما كشفه مهم جداً!

أوضح الخبير الجيولوجيّ طوني نمر أن "الهزة الأرضية اليوم في البحر السوري هي على سلسلة اللاذقية البحرية، بعمق 13 كلم، ومنفصلة جيولوجيا عن هزات اليومين الماضيين في البحر اللبناني".







وأشار في تغريدة عبر حسابه على "تويتر" الى أن "الهزات اللبنانية هي على فوالق ثانوية، والهزة السورية بالرغم من أهمية موقعها هي ليست الأولى هناك بعد 6 شباط ولا تستدعي قلقاً زائداً".

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