في النبطية.. ضربة على الرأس تدخل مؤهلاً أولاً الى المستشفى

أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن إشكالاً وقع بين المدعو علي نجيب الحاج علي والمدعو قاسم زيتون، مؤهل أول في الجيش اللبناني، على خلفية اشكال بين اطفالهم، في بلدة النبطية الفوقا.





وفي التفاصيل، اقدم الحاج علي على ضرب زيتون على رأسه وتم نقل الأخير الى المستشفى وحالته مستقرة.

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