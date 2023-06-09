هل يتخلى باسيل عن أزعور مقابل تخلي حزب الله عن فرنجية؟

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نفى التيار الوطني الحر عبر حسابه على موقع تويتر ما أوردته قناة "الجديد" من كلام مضلل منسوب لرئيس التيار بشأن الاستحقاق الرئاسي، معتبراً أن "الجديد" تقوم بحملة تشويش باتت أهدافها معروفة ومكشوفة.وكانت معلومات "الجديد" قد أشارت الى ان باسيل أخطر نواباً من التيار بأنهم إن حصلوا على تعهد من حزب الله بالتخلي عن فرنجية فسيقابل ذلك بإسقاط جهاد أزعور، مشيرة الى ان باسيل أسرَّ إلى نواب من التيار بأن خياره الرئاسي في المرحلة الثانية هو زياد بارود.