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لبنان

إطلاق نار على محلّ للأراكيل في الميناء.. ماذا حصل؟

Lebanon 24
09-06-2023 | 16:20
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أقدم مجهول يستقل دراجة نارية على اطلاق النار من سلاح حربي بإتجاه محل لبيع الاراكيل في مدينة الميناء - حي الرمل العائد للمدعو (ح.ب).
 
 
وفرّ مطلق النار الى جهه مجهولة.
 
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أما الأضرار فاقتصرت على الماديات، فيما لم تعرف أسباب الواقعة.
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