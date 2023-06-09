إطلاق نار على محلّ للأراكيل في الميناء.. ماذا حصل؟

أقدم مجهول يستقل دراجة نارية على اطلاق النار من سلاح حربي بإتجاه محل لبيع الاراكيل في مدينة الميناء - حي الرمل العائد للمدعو (ح.ب).

وفرّ مطلق النار الى جهه مجهولة.

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أما الأضرار فاقتصرت على الماديات، فيما لم تعرف أسباب الواقعة.