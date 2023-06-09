معادلة أصبحت من الماضي

يحزم مصدر مقرّب من جهات فرنسية أن معادلة ايميه- بون: فرنجية - نواف سلام أصبحت من الماضي، بعد رفع مستوى الاهتمام بتعيين وزير خارجية سابق، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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