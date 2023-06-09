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لبنان
إجراءات مالية تُعيد الاعتبار للوضع النقدي
Lebanon 24
09-06-2023
|
17:30
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تبلغت جهات رسمية عبر قنوات موثوق بها أن اجراءات مالية ثابتة ستعيد الاعتبار للوضع النقدي والودائع بدءاً من أيلول المقبل، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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