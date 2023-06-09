جلسة حكومية مرتقبة مطلع الأسبوع المقبل.. والسنترالات الهاتفية مهدّدة بالتوقّف

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من المرتقب ان بدعو رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى جلسة لمجلس الوزراء مطلع الاسبوع المقبل للبحث في موضوع النزوح السوري، وموضوع طلب وزارة العدل الموافقة على عقد اتفاق بالتراضي مع محامين فرنسيين لمعاونة رئيس هيئة القضايا في الدعوى المقدمة بملف شريكة حاكم مصرف لبنان لمركزي رياض سلامة انا كوساكوفا ورفاقها حول حقوق لبنان .وبدأت تلوح في الافق ازمة جديدة تتعلق بتلويح " هيئة اوجيرو"بوقف السنترالات الهاتفية ابتداءمن الاثنين المقبل .وفي هذا السياق وجهت رئاسة مجلس الوزراء كتاباً عاجلاً الى وزارة المالية" لإجراء ما يلزم بشكل سريع بشأن اضطرار اوجيرو ايقاف بعض مراكز الهاتفية ابتداء من الاثنين المقبل بسبب تأخر وزارة المالية في اجراء التحويلات المالية لهيئة اوجيرو".وكان قد انتشر كتاب موجه من رئيس هيئة اوجيرو عماد كريدية الى رئاسة مجلس الوزراء حول هذا الموضوع، علماً أنّ هذا الكتاب هو مخالف كونه لم يمرّ وفق الاصول عبر وزير الاتصالات جوني قرم.وأشار القرم في تصريح إلى أن "سنترالات أوجيرو مهددة بدءاً من نهار الإثنين بالتوقف، لأن الأموال التي أعلنت عنها وزارة المالية لم تتقاضاها أوجيرو حتى الساعة، وبالتالي لم يتم تعبئة المولدات بمادة المازوت".وقال القرم : "حتى الساعة لا زال الوضع منا كان عليه حيث أموال الصيانة لم تؤمن بعد"، لافتاً الى أننا "عدنا إلى تحت الصفر، لا بل الوضع اليوم أسوأ مما كان عليه قبل 10 أيام".وعلى الصعيد المعيشي، صدر عن وزارة المال البيان الآتي: «بمناسبة حلول عيد الأضحى في الثامن والعشرين من شهر حزيران الحالي، يهم وزارة المالية الإشارة إلى أنها لن تستطيع صرف الرواتب والتعويضات والأجور والزيادة المنصوص عليها في المادة 111 من قانون موازنة 2022 المستحقة اخر شهر حزيران قبل حلول العيد المبارك، بسبب عدم تأمين الاعتمادات المالية لغاية تاريخه، الأمر الذي سيحول دون القدرة على تحويل هذه الحقوق إلى أصحابها».