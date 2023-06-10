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لبنان
يُعاني من أمراض.. سيف القذافي يكشف الوضع الصحي لأخيه هانيبال المحتجز في لبنان
Lebanon 24
10-06-2023
|
00:10
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أكد سيف الإسلام القذافي نجل العقيد الليبي الراحل معمر القذافي، أن الوضع الصحي لأخيه هانيبال المحتجز في لبنان منذ سنوات خطير جداً، خصوصاً أنه يعاني من عدة أمراض وبحاجة إلى الرعاية الصحية، وقد توقف عن أخذ الدواء احتجاجاً على احتجازه.
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وشدد القذافي في تصريح صحفي اليوم السبت، على أن احتجاز أخيه غير قانوني ولا إنساني، لاسيما أنه معتقل دون محاكمة ودون وجه حق.
كان عمره سنة!
كما استغرب اتهامه بكتم وإخفاء معلومات تتعلق بمصير الإمام موسى الصدر، في حين كان عمره وقت اختفاء الصدر سنة واحدة فقط.
وتدهورت صحة هانيبال، بعد 3 أيام من دخوله السبت الماضي (3 حزيران 2023) في إضراب عن الطعام احتجاجا على اعتقاله دون محاكمة.
فيما أكد محاميه بول رومانس في اتصال مع العربية/الحدث أنه كان يعاني من آلام في معدته وصعوبة في الحركة حتى قبل إضرابه عن الطعام.
خطف من سوريا
يشار إلى أن هانيبال المتزوج من لبنانية والموقوف في لبنان منذ العام 2015، خطف من قبل مسلحين لبنانيين من سوريا، حيث كان يقيم كلاجئ سياسي. (العربية)
لبنان
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