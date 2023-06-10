"مُفاجأة" مُرجّحة من قلب "الوطني الحر".. هذا ما قد يفعله بعض نوّابه

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وإزاء ذلك، رجّحت المصادر المواكبة أن يُفضي البحث في الختام إلى إعطاء بعض النواب هامشاً بالتحرّك وفق خياراتهم، على إعتبار أنّ هناك "مصارحة" تحصل وسط عدم وجود "خلافاتٍ عميقة". وعملياً، فإنّ هذا الهامش الذي قد يُعطى هدفه الآتي: أولاً عدم دفع "لبنان القوي" إلى التشرذم لاحقاً، وثانياً عدم إستعداء "الثنائي الشيعي" أكثر، لأن التصويت الكامل لأزعور عبر التكتل سيعني هذا الأمر.وإنطلاقاً من "الحريّة" التي قد تُمنح لبعض النواب، فإن الفرضيتين المطروحتين في هذا الإطار تأتيان على النحو التالي: الأولى وهي عدم ذهاب بعض أعضاء "التكتل" إلى البرلمان للتصويت، ما يعني أن خيار "الغياب" سيكون مطروحاً تجنباً لـ"الإحراج". أما الخيار الثاني فيرتبطُ بإقتراع "المترددين" داخل "التيار" بأوراقٍ متمايزة عن غيرهم، ومن الممكن أن تتضمن أسماء مرشحين غير بارزين الآن، علماً أن الورقة البيضاء قد تكونُ حاضرة وبقوّة.