Advertisement

لبنان

هل سيحضر قائد الجيش في جلسة إنتخاب الرئيس؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
10-06-2023 | 01:30
A-
A+
Doc-P-1076036-638219816425055312.jpg
Doc-P-1076036-638219816425055312.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يوم أمس، كشف رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السابق وئام وهاب أنّ الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله أبلغه في حديثٍ خاص أنّ الحزب لا يرفض ترشيح قائد الجيش جوزاف عون لرئاسة الجمهوريّة. 
Advertisement
 
مصادر سياسية مقرّبة من قوى الثامن من آذار قالت لـ"لبنان24" إنّه لا خُطط واردة حالياً لدى "الثنائي الشيعي" للإتجاه نحو ترشيح قائد الجيش، باعتبار أنّ هناك ثابتة وحيدة حالياً وهي: ترشيح سليمان فرنجية للرئاسة، وأضافت: "إنّ تنازل الحزب عن مرشحه وبحثه عن آخر قد يكون قائد الجيش، لا يحدُث إلا في واحدة وهي إبتعاد فرنجية عن المشهد الرئاسي بإقرارٍ صريح وعلني منه. أما في حال قرّر الإستمرار بالمعركة، فإنّ حزب الله لن يتنازل عنه".

وعن إمكانية إنخراط إسم قائد الجيش في جلسة إنتخاب الرئيس يوم 14 حزيران، قالت المصادر: "هذا الأمر قد يكونُ وارداً، وفي حال حصل سيكونُ رسالة إلى أنّ إسم عون مطروح ولا يمكنُ إغفاله أبداً. عملياً، فإن إقتراع نواب لقائد الجيش سيكون مفاجأة للكثيرين، وحضور الأخير بهذا الشكل سيكون إشارة سياسية قوية لجميع الأفرقاء.. لكن السؤال: من سيُبادر إلى هذه الخطوة؟".
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:47 | 2023-06-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:56 | 2023-06-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2023-06-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:38 | 2023-06-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:26 | 2023-06-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:08 | 2023-06-10
05:00 | 2023-06-10
04:33 | 2023-06-10
04:27 | 2023-06-10
04:19 | 2023-06-10
04:09 | 2023-06-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website