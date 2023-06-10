هل سيحضر قائد الجيش في جلسة إنتخاب الرئيس؟

يوم أمس، كشف رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السابق وئام وهاب أنّ الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله أبلغه في حديثٍ خاص أنّ الحزب لا يرفض ترشيح قائد الجيش جوزاف عون لرئاسة الجمهوريّة.

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مصادر سياسية مقرّبة من قوى الثامن من آذار قالت لـ"لبنان24" إنّه لا خُطط واردة حالياً لدى "الثنائي الشيعي" للإتجاه نحو ترشيح قائد الجيش، باعتبار أنّ هناك ثابتة وحيدة حالياً وهي: ترشيح سليمان فرنجية للرئاسة، وأضافت: "إنّ تنازل الحزب عن مرشحه وبحثه عن آخر قد يكون قائد الجيش، لا يحدُث إلا في واحدة وهي إبتعاد فرنجية عن المشهد الرئاسي بإقرارٍ صريح وعلني منه. أما في حال قرّر الإستمرار بالمعركة، فإنّ حزب الله لن يتنازل عنه".



وعن إمكانية إنخراط إسم قائد الجيش في جلسة إنتخاب الرئيس يوم 14 حزيران، قالت المصادر: "هذا الأمر قد يكونُ وارداً، وفي حال حصل سيكونُ رسالة إلى أنّ إسم عون مطروح ولا يمكنُ إغفاله أبداً. عملياً، فإن إقتراع نواب لقائد الجيش سيكون مفاجأة للكثيرين، وحضور الأخير بهذا الشكل سيكون إشارة سياسية قوية لجميع الأفرقاء.. لكن السؤال: من سيُبادر إلى هذه الخطوة؟".