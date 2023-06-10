تباين اعلامي داخل "المحطة"

لاحظ عدد من المراقبين الإعلاميين أن محطة تلفزيونية محلية تشهد صراعاً إعلامياً خفياً في ما خص ملف إنتخاب رئيس الجمهورية، لكون هناك صلة قرابة لصيقة بين بعض أصحاب المحطة والقيمين عليها مع أحد المرشحين ويسعون للترويج له كمرشح توافقي، إلا أن هناك جوا سياسيا لدى فريق آخر في غالبية الحوارات السياسية يعمل عكس هذا الإتجاه، ويلقى تشجيعا سياسيا واضحا وارتفاعا في نسب المشاهدة.

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