27
o
بيروت
30
o
طرابلس
26
o
صور
29
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
29
o
النبطية
26
o
زحلة
26
o
بعلبك
30
o
بشري
28
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
هل سيكون ازعور رئيس أمر واقع بـ 65 صوتًا؟
اندريه قصاص Andre Kassas
|
Lebanon 24
10-06-2023
|
02:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
مع اعلان "اللقاء الديمقراطي" انضمامه إلى داعمي ترشيح الوزير السابق جهاد ازعور بدأت تتوضح شيئًا فشيئًا الصورة الرئاسية، التي يمكن أن تكون عليها جلسة الأربعاء. فقوى "المعارضة" الممثلة بـ "الثلاثي المسيحي" مع "اللقاء الديمقراطي" وعدد من النواب "التغييريين" والمستقلين تجهد للوصول إلى عتبة الـ 65 صوتًا، وهو الحدّ الذي يسمح لها أن تطّل بمرشحها على اللبنانيين أولًا وعلى العالمين العربي والغربي ثانيًا لتؤكد أن ما تمّ التوصّل إليه من توافق مسيحي – مسيحي أولًا، ومن توافق وطني ثانيًا على اسم واحد، هو بمثابة استفتاء غير رسمي على أرجحية حظوظ ازعور، مقابل عدم تمكّن قوى "الممانعة" من تأمين الأصوات الكافية لرئيس تيار "المردة" الوزير السابق سليمان فرنجية في مواجهة مفتوحة بين خيارين لا ثالث لهما في الوقت الحاضر، ووفق الظروف والمعطيات الراهنة.
Advertisement
وبحسب مصدر مقرّب من "معراب" فإن "همّ" الثنائي الشيعي" في الوقت الحاضر هو بمنع قوى "المعارضة" من الوصول إلى عتبة الـ 65 صوتًا، وهو أمر غير مستحيل بالنسبة إلى ما بدأ يتجمّع لدى هذه القوى من أصداء متتالية عن امكان انضمام بعض النواب، الذين كانوا متردّدين قبل حسم "اللقاء الديمقراطي" خياره النهائي، على حدّ تعبير هذا المصدر، الذي توقعّ أن تشهد الساعات المقبلة الفاصلة تطورًا نوعيًا بالنسبة إلى إمكانية تخطّي عتبة الـ 65 صوتًا، مما يعني أن مرشح "المعارضة" سيتكرّس بحكم قوة الواقع رئيسًا غير رسمي للجمهورية، وإن لم تتمكّن هذه القوى مجتمعة من فرض نصاب الـ 86 للدورة الانتخابية الثانية، التي قد تصبح واقعًا لا تستطيع "قوى الممانعة" مواجهته بالتعطيل.
وفي رأي هذا المصدر فإن "الثنائي الشيعي"، وفي حال تأكدّه من وصول ازعور إلى عتبة الـ 65 صوتًا، فإنه سيسعى إلى عدم تأمين نصاب الجلسة الأولى، وذلك تفاديًا لأي احراج تجاه المجتمع الدولي، الذي سيتصرّف هذه المرّة مع المعطّلين بطريقة مغايرة عن المرّات السابقة. وقد يكون لجوء "الثنائي الشيعي" إلى تطيير نصاب جلسة الأربعاء هو بمثابة هروب إلى الأمام، وقد يكون الخيار الوحيد المتاح أمامه لضمان أي مواجهة بالأرقام، والتي من المرجّح أنها لن تكون لمصلحته، إذ يخشى أن تنحو الأمور نحو ما لا يمكن توقعّه، من حيث إمكانية تكرار تجربة انتخاب الرئيس سليمان فرنجية (الجدّ) رئيسًا للجمهورية عندما ترأس النائب ميشال ساسين، وكان نائبًا للرئيس الراحل صبري حماده، جلسة الانتخاب، التي فاز فيها الرئيس فرنجية الجدّ بفارق صوت فنال 51 صوتًا مقابل 49 صوتًا للرئيس الياس سركيس.
وقد يلجأ "الثنائي الشيعي" إلى تطيير جلسة الأربعاء بعدم تأمين نصاب الـ 86، وذلك بعدما تبيّن له أن "لعب" ورقة الميثاقية لن تؤدّي إلاّ إلى المزيد من التشنجات والانقسامات في البلد، الذي لم يعد قادرًا على تحمّل أي ضغط في غير محّله، خصوصًا أن كل البيئات الحاضنة لكل القوى السياسية، من هذه الجهة أو تلك، بدأت تتململ نتيجة ما تعانيه من أزمات اقتصادية متلاحقة ومتراكمة.
مصادر سياسية مقرّبة من "حارة حريك" ترى في "السيناريوهات" المطروحة خروجًا عن الأصول التوحيدية، التي يمكن أن تخرج البلاد من أزمتها الرئاسية وما يتفرع منها من أزمات مترابطة ولصيقة بالأزمة الأم، وهي تعتبر أن أسلوب التحدّي والاستفزاز لن يوصل إلى أي مكان ويبقي الوضع على تأزّمه الحالي، ولذلك فإن لا مناص من اللجوء إلى الحوار، الذي يطالب به الرئيس نبيه بري، والذي أبلغه بالأمس إلى المطرانين بول عبد الساتر ومارون العمار، اللذين نقلا وجهة نظر كل من رئيس مجلس النواب والأمين العام لـ "حزب الله" السيد حسن نصرالله" إلى البطريرك الراعي غير البعيد عن جو التفاهم على آلية انقاذية، وهذا ما عاد به من زيارتيه لفرنسا وروما.
المصدر:
لبنان 24
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
تغريدة جديدة لخبير الزلازل اللبناني عن "هزّة اليوم".. ما كشفه مهم جداً!
Lebanon 24
تغريدة جديدة لخبير الزلازل اللبناني عن "هزّة اليوم".. ما كشفه مهم جداً!
14:47 | 2023-06-09
09/06/2023 02:47:54
Lebanon 24
Lebanon 24
بالأرقام.. إليكم خارطة لتوزّع أصوات النواب بين فرنجية وأزعور
Lebanon 24
بالأرقام.. إليكم خارطة لتوزّع أصوات النواب بين فرنجية وأزعور
03:56 | 2023-06-10
10/06/2023 03:56:10
Lebanon 24
Lebanon 24
بفستان قصير جداً.. جورجينا تروّج لمشروع رونالدو الجديد (صورة)
Lebanon 24
بفستان قصير جداً.. جورجينا تروّج لمشروع رونالدو الجديد (صورة)
11:00 | 2023-06-09
09/06/2023 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إشكال انتهى بمأساة... مقتل شاب في عبيه والقوى الأمنيّة توقف القاتل
Lebanon 24
إشكال انتهى بمأساة... مقتل شاب في عبيه والقوى الأمنيّة توقف القاتل
09:38 | 2023-06-09
09/06/2023 09:38:39
Lebanon 24
Lebanon 24
فجر السعيد تتحدث عن منعها من دخول لبنان... هذا ما قالته عن نصرالله وزيارتها لفلسطين
Lebanon 24
فجر السعيد تتحدث عن منعها من دخول لبنان... هذا ما قالته عن نصرالله وزيارتها لفلسطين
08:26 | 2023-06-09
09/06/2023 08:26:17
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
اندريه قصاص Andre Kassas
أيضاً في لبنان
03:56 | 2023-06-10
بالأرقام.. إليكم خارطة لتوزّع أصوات النواب بين فرنجية وأزعور
05:08 | 2023-06-10
الجيش: توقيف ثلاثة أشخاص في الميناء - طرابلس
05:00 | 2023-06-10
هل يؤدّي الفراغ الرئاسي الى مؤتمر تأسيسي؟
04:33 | 2023-06-10
قتالٌ عسكريّ في محيط صيدا.. ماذا جرى؟ (صور)
04:27 | 2023-06-10
ظاهرة يشهدها الشاطئ اللبنانيّ.. "مخلوقات" حيوانيّة جعلته موئلاً لها!
04:19 | 2023-06-10
"كنز" يُسرق في منطقة لبنانية.. هوية المتورّط غير متوقعة (صورة)
فيديو
معلومات تنشر للمرة الأولى.. هذا ما جرى لحظة إدخال صدام حسين غرفة الإعدام ورئيس عربي بكى 3 مرات
Lebanon 24
معلومات تنشر للمرة الأولى.. هذا ما جرى لحظة إدخال صدام حسين غرفة الإعدام ورئيس عربي بكى 3 مرات
16:12 | 2023-06-09
10/06/2023 12:13:59
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مروع.. عاصفة تخطف ابن الـ 9 سنوات وتقذفه من على علو 20 قدماً شاهدوا ماذا حصل
Lebanon 24
فيديو مروع.. عاصفة تخطف ابن الـ 9 سنوات وتقذفه من على علو 20 قدماً شاهدوا ماذا حصل
02:00 | 2023-06-08
10/06/2023 12:13:59
Lebanon 24
Lebanon 24
اعلامية لبنانية ترد على "سطحية" ياسمين عز (فيديو)
Lebanon 24
اعلامية لبنانية ترد على "سطحية" ياسمين عز (فيديو)
08:53 | 2023-06-05
10/06/2023 12:13:59
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact