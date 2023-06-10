تفاصيل مثيرة عمّا حصل في كفرشوبا ضدّ "إسرائيل".. مشهديات تدخلُ التاريخ! (فيديو)

"إنّ الحياة كلّها وقفة عزّ فقط!"
بطل من الجنوب اللبناني يقاوم بجسده الاعتداء الصهيوني ويقف صامداً في وجه جرافة عسكرية إسرائيلية مدرعة اعتدت على أرضه
إنه المزارع #إسماعيل_ناصر من بلدة #كفرشوبا #لبنان@mayadeenlebanon pic.twitter.com/z0mnZejEFU
— قناة الميادين (@AlMayadeenNews) June 7, 2023
"إنّ الحياة كلّها وقفة عزّ فقط!"
بطل من الجنوب اللبناني يقاوم بجسده الاعتداء الصهيوني ويقف صامداً في وجه جرافة عسكرية إسرائيلية مدرعة اعتدت على أرضه
إنه المزارع #إسماعيل_ناصر من بلدة #كفرشوبا #لبنان@mayadeenlebanon pic.twitter.com/z0mnZejEFU