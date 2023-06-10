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لبنان
الدولار ينخفض.. هذه تسعيرته في السوق الموازية
Lebanon 24
10-06-2023
|
03:16
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سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية، صباح اليوم السبت ما بين 93000 و93200 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
وأقفل سعر صرف الدولار في السوق الموازية، مساء أمس الجمعة على تسعيرة تراوحت ما بين 93200 و93600 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
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