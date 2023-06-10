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لبنان

اختفاء أم وأولادها بعد توجههم إلى مدينة صور!

Lebanon 24
10-06-2023 | 03:23
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إختفت منذ ظهر يوم أمس الجمعة أم وأطفالها بعد توجههم إلى مدينة صور بظروف لا تزال غامضة حتى اللحظة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

وتوجه الزوج (م . ش) من منطقة المساكن الشعبية بالقرب من صور إلى مخفر المخيمات التابع لقوى الأمن الداخلي لرفع محضر بهذا الخصوص، إلا أن المخفر رفض ذلك لحين مضي فترة 24 ساعة على الاختفاء.
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