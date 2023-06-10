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لبنان
"كنز" يُسرق في منطقة لبنانية.. هوية المتورّط غير متوقعة (صورة)
Lebanon 24
10-06-2023
|
04:19
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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة، البلاغ التالي:
"بتاريخ 24-5-2023، ادّعت مواطنة أنّ العاملة المنزلية لديها (ر. ل. من مواليد عام 1990، بنغلادشية)، أقدمت على سرقة مبلغ مالي قُدِّرَ بحوالى /10,000/ دولار أميركي ومصاغ من الذهب والألماس بقيمة حوالى /30,000/ دولار أميركي، وتوارت عن الأنظار.
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على الفور، باشرت القطعات المختصّة في شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الميدانية والاستعلامية، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة تمكّنت الشّعبة، وبأقل من 24 ساعة، من تحديد مكان اختباء العاملة، بحيث تبيّن أنها تختبئ لدى صديقتها: - ك. أ. (مواليد عام 1987، أثيوبية) في محلّة الزلقا.
بتاريخ 25-5-2023، وبعد رصدٍ ومراقبة، داهمت إحدى دوريات الشّعبة المنزل وأوقفتهما في داخله، وضبطت المبلغ المالي والمصاغ.
بالتحقيق معهما، اعترفت الأولى بما نُسب إليها لجهة قيامها منفردة بتنفيذ عملية السّرقة من داخل منزل مخدومتها، وأن صديقتها ليست على علم بأمر السّرقة.
سُلّمت المضبوطات الى المدّعية، وتم ترك المدعوة (ك. ا.) لقاء سند إقامة، وأجري المقتضى القانوني بحقّ المدعوّة (ر. ل.) وأودعت المرجع المعني، عملاً بإشارة القضاء المختص.
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