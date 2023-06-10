Advertisement

لبنان

"كنز" يُسرق في منطقة لبنانية.. هوية المتورّط غير متوقعة (صورة)

Lebanon 24
10-06-2023 | 04:19
A-
A+
Doc-P-1076068-638219931093640526.jpg
Doc-P-1076068-638219931093640526.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة، البلاغ التالي: 

"بتاريخ 24-5-2023، ادّعت مواطنة أنّ العاملة المنزلية لديها (ر. ل. من مواليد عام 1990، بنغلادشية)، أقدمت على سرقة مبلغ مالي قُدِّرَ بحوالى /10,000/ دولار أميركي ومصاغ من الذهب والألماس بقيمة حوالى /30,000/ دولار أميركي، وتوارت عن الأنظار.
Advertisement

على الفور، باشرت القطعات المختصّة في شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الميدانية والاستعلامية، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة تمكّنت الشّعبة، وبأقل من 24 ساعة، من تحديد مكان اختباء العاملة، بحيث تبيّن أنها تختبئ لدى صديقتها: - ك. أ. (مواليد عام 1987، أثيوبية) في محلّة الزلقا.

بتاريخ 25-5-2023، وبعد رصدٍ ومراقبة، داهمت إحدى دوريات الشّعبة المنزل وأوقفتهما في داخله، وضبطت المبلغ المالي والمصاغ.

بالتحقيق معهما، اعترفت الأولى بما نُسب إليها لجهة قيامها منفردة بتنفيذ عملية السّرقة من داخل منزل مخدومتها، وأن صديقتها ليست على علم بأمر السّرقة.

سُلّمت المضبوطات الى المدّعية، وتم ترك المدعوة (ك. ا.) لقاء سند إقامة، وأجري المقتضى القانوني بحقّ المدعوّة (ر. ل.) وأودعت المرجع المعني، عملاً بإشارة القضاء المختص.
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:47 | 2023-06-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:56 | 2023-06-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2023-06-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:38 | 2023-06-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:26 | 2023-06-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2023-06-10
04:09 | 2023-06-10
07:58 | 2023-06-10
07:46 | 2023-06-10
07:33 | 2023-06-10
06:56 | 2023-06-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website