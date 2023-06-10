ظاهرة يشهدها الشاطئ اللبنانيّ.. "مخلوقات" حيوانيّة جعلته موئلاً لها!

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وأشار في بيان إلى أنّ "فريق الرصد العلمي التابع لمحمية شاطئ صور الطبيعية اطلق حملة مراقبة الشواطئ الرملية، توزع منذ بداية موسم التعشيش في مهمة مراقبة الأعشاش وتعمل على حمايتها وتهيئة البيئة المناسبة لها الى حين خروج صغار السلاحف من الأعشاش دون تعرضها لأي نوع من المخاطر"، وقال: "إن هذه الظاهرة في زيادة الاعشاش المكتشفة تؤكد أن الساحل الجنوبي يشكل موئلاً للسلاحف، ويجب الحفاظ على نظافته ورفع كل الملوثات التي تشكل خطراً على كل الأحياء البحرية".وجدد مناشدة رواد البحر "عدم ترك مخلفات تؤثر على نظافة الشواطئ"، كما طالب هواة ركوب الخيل "الالتزام بالارشادات وعدم إدخال الخيول الى الشواطئ الرملية في موسم التعشيش لانهم يساهمون بشكل مباشر بتخريب الاعشاش مما يشكل خطراً على البيوض التي تضعها السلاحف في الرمول ويحرمها من التكاثر وزيادة اعدادها من اجل التنوع البيولوجي في البحر".