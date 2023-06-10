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لبنان

قتالٌ عسكريّ في محيط صيدا.. ماذا جرى؟ (صور)

Lebanon 24
10-06-2023 | 04:33
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أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه عبر صفحتها على "فيسبوك" أنّ "القوات الجوية نفذت تمرين إخلاء طبي بمشاركة عناصر من مدرسة القوات الخاصة وفوج المغاوير وبالتعاون مع الصليب الأحمر اللبناني وفريق التدريب الأميركي AOB-L".
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وتخلل التمرين دروساً نظرية عن الإسعافات الأولية وطرق فرز المصابين، وعمليات إخلاء طبي برًّا إلى مستشفى البترون الحكومي وجوًّا بواسطة طوافة نوع Huey 2 إلى مستشفى المعونات - جبيل".
 
كذلك، أعلن الجيش عن تنفيذ ‏دورة قتال في الأماكن المبنية لعسكريين من فوج التدخل الثاني، تخللتها رمايات بالذخيرة الحية ومناورات في مركز تدريب كفرفالوس القريب على مدينة صيدا.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
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