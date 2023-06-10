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لبنان

الجيش: توقيف ثلاثة أشخاص في الميناء - طرابلس

Lebanon 24
10-06-2023 | 05:08
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صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 9 / 6 /2023، أوقفت قوة من الجيش في منطقة كورنيش الميناء -طرابلس، المواطنَين المطلوبَين (ل.ش.) و(ك.غ.) لإقدامهما على إطلاق النار، إضافة إلى حيازة الثاني مسدساً غير مرخص. كما أوقفت المواطن (ب.ش.) المطلوب بعدة مذكرات توقيف بجرائم إطلاق النار والتسبب بإصابات، وتهديد أشخاصٍ بواسطة مسدس حربي ورمانة يدوية.
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سلم الموقوفون مع المضبوطات وبوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص.
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