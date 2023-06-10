Advertisement

لبنان

إستعدّوا اليوم... الأمطار عائدة بغزارة

Lebanon 24
10-06-2023 | 05:24
A-
A+
Doc-P-1076096-638219970482683287.jpg
Doc-P-1076096-638219970482683287.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية ان يكون الطقس غدا غائما الى غائم أحياناً مع ضبابٍ على المرتفعات وتنخفض درجات الحرارة بشكل طفيف واحتمالٍ لتساقط أمطارٍ خفيفةٍ خلال فترة قبل الظهر في المناطق الشمالية . 
Advertisement
وجاء في النشرة الآتي:
- الحال العامة:  طقس ربيعي متقلب  حتى يوم الاحد حيث يستقر تدريجيا مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية لشهر حزيران خلال الايام القادمة. 
ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر حزيران تتراوح بين ٢٢ و ٣٠ درجة مئوية في بيروت. 
-  الطقس المتوقع في لبنان:
 
اليوم:
 
غائم جزئيًاً الى غائم أحياناً مع ضبابٍ على المرتفعات وانخفاضٍ ملحوظ بدرجات الحرارة بحيث تصبح دون معدلاتها الموسمية وارتفاعٍ بنسبة الرطوبة مع احتمالٍ لتساقط أمطار محلية خفيفة في المناطق الشمالية وغزيرةً أحياناً في المناطق الداخلية الشرقية يرافقها برقٌ ورعد وذلك اعتباراً من بعد الظهر. 
الأحد:
 
غائم جزئيًاً الى غائم أحياناً مع ضبابٍ على المرتفعات تنخفض درجات الحرارة بشكل طفيف واحتمالٍ لتساقط أمطارٍ خفيفةٍ خلال فترة قبل الظهر في المناطق الشمالية.
 
الإثنين: قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع ضبابٍ على المرتفعات وانخفاضٍ طفيفٍ بدرجات الحرارة والتي هي دون معدلاتها الموسمية. 
الثلاثاء: قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع ضبابٍ على المرتفعات، تستقر درجات الحرارة دون معدلاتها الموسمية مع احتمال لتساقط رذاذٍ خفيف في المناطق الشمالية يرافقها رياح ناشطة. 
- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 20 الى 31 درجة، فوق الجبال من  17 الى 32 درجة، في الداخل من 17 الى 30 درجة.
- الرياح السطحية:   جنوبية الى جنوبية غربية، ، سرعتها بين ١٠ و ٣٥كم/ساعة
- انقشاع:   جيد إجمالا على الساحل، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب. 
- الرطوبة النسبية على الساحل:  بين ٥٠ و٨٠ % 
- حال البحر:   متوسط ارتفاع الموج .  حرارة سطح الماء: ٢٣°م.     
- الضغط الجوي:   ٧٥٦ ملم زئبق .

- ساعة شروق الشمس: ٠٥,٢٦ ساعة غروب الشمس: ١٩:٤٨. 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:47 | 2023-06-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:56 | 2023-06-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2023-06-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:38 | 2023-06-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:26 | 2023-06-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2023-06-10
04:09 | 2023-06-10
07:58 | 2023-06-10
07:46 | 2023-06-10
07:33 | 2023-06-10
06:56 | 2023-06-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website