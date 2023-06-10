بعد توتّر الأمس... كيف يبدو الوضع في كفرشوبا الآن؟

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ الهدوء الحذر يُخيّم اليوم في تلال كفرشوبا بعد مواجهات عنيفة أمس، بين أهالي العرقوب الذين نفذوا اعتصاما حاشدا عند خطّ الانسحاب المحاذي للسياج الشائك في منطقة بوابة حسن وبركة بعثائيل وجيش العدوّ الاسرائيلي الذي يقوم منذ اسبوع بتجريف الاراضي وحفر خنادق واقامة سياج جديد بمحاذاة السياج الحالي.

Advertisement

وغابت اليوم أعمال التجريف الاسرائيلية وغاب معها الوجود المعتاد للاسرائيليين عند هذا الخطّ، واقتصرت تحركاتهم في مواقعهم الامامية المتاخمة للمناطق المحررة، وكذلك في عمق مزارع شبعا المحتلة ومرتفعات الجولان، في ظل حال من الاستنفار العام.

أمّا في الجانب اللبناني، تُسجل حركة ناشطة للجيش وقوات اليونيفيل في تلال كفرشوبا على طول الخط الأزرق في القطاع الشرقي، تحسبا لاي طارىء وبهدف الحفاظ على الهدوء والاستقرار في المنطقة.