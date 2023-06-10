ياسين: نريد رئيسا من خارج الاصطفافات

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رأى النائب ياسين ياسين أن هناك "خيارين لن يصل أي منهما الى سدة الرئاسة". وقال: "عندما تلقفنا الوضع وزرناهم في أيلول لم يتلقفوا مبادرتنا بل استمروا اما في تعطيل النصاب او التصويت لشخص واحد".أضاف عبر "لبنان الحر": "نريد رئيساً يتكلم بكل وضوح للشعب ويحكم، فلا وضوح في الملفات عند الوزير السابق جهاد أزعور ولا يستطيع تشكيل الحكومة في ظل هذا الانقسام. نحن نريد رئيساً خارج الاصطفافات ويجمع اللبنانيين، ومن حقنا عدم اخذ قرار لأننا أمام مرشح للممانعة واستنساخ للعهد السابق ومرشح اتفاق تقاطع يمكن ان يكون استنساخاً لاتفاق أوعى خيك وهذا مريب جدًا ولا ثقة بالاثنين".وتابع: "لا زلنا نناقش الموضوع، وسيكون لنا قرار نعلنه. نيتنا ان نكون على موقف واحد، وأفضّل الا نطرح اسما ثالثاً بل ان تكون هناك خيارات أخرى اذ نريد تطبيق الديمقراطية".وختم: "لا نريد الفراغ. نحن واقعيون ونعرف ان لا أحد من المرشحين يستطيع الوصول الى سدة الرئاسة وما هي الا مناورات. التواصل مستمر بيننا وحريصون على ان يكون للقرار منفعة للشعب".