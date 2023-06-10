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لبنان

سرقت مبلغاً مالياً ومجوهرات من منزل مخدوميها وهربت إلى جهة مجهولة.. هل شاهدتموها؟

Lebanon 24
10-06-2023 | 05:58
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صــدر عـــن المديريّة العامّة لقــوى الأمــن الدّاخلي _ شعبة العلاقـات العامّة البـــلاغ التّالــــي:

تعمّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المطلوبَة:

 ج. ك. (من مواليد عام 1999، سيراليونيّة الجنسيّة)
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لإقدامها على سرقة مبلغ مالي ومجوهرات من المنزل التي كانت تعمل فيه في بلدة دير قانون رأس العين - صور، والفرار إلى جهةٍ مجهولة.

لذلك، تطلب هذه المديريّة العامّة من الذين لديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتّصال بفصيلة القليلة في وحدة الدّرك الإقليمي على الرقم: 395889-07، للإدلاء بما لديهم من معلومات.
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