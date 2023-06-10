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لبنان

الاتحاد العمالي طالب بجلسة تشريعية ليتمكن موظفو الدولة من قبض رواتبهم

Lebanon 24
10-06-2023 | 06:09
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أشار رئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الأسمر إلى أن "أكثر من 300 ألف بين عسكريين وأمنيين وموظفي إدارات الدولة، ومعهم العديد من المتقاعدين والمتعاقدين لن يحصلوا على حقوقهم ورواتبهم عند حلول عيد الأضحى المبارك في 28 الحالي، بسبب عدم تأمين الإعتمادات اللازمة لصرف هذه المبالغ كما ورد في بيان المكتب الإعلامي في وزارة المالية".
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وقال في بيان: "تأتي هذه العقبة المستجدة في وقت يزيد فيه الخناق على هذه الفئات وفي وقت لا تصمد الرواتب في جيوبهم لأكثر من أسبوع إذا لم يكن أقلّ".

أضاف: "إنّ الإتحاد العمالي العام إذ يتفهم موقف وزارة المال خصوصاً من الناحية القانونية والتشريعية، فإنه يناشد رئيس مجلس النواب نبيه بري خاصةً الدعوة لعقد جلسة تشريعية بأسرع وقت ممكن لإقرار القوانين اللازمة لتمكين وزارة المال من فتح الإعتمادات والقيام بواجبها، لأنه من دون ذلك سوف لن تكون هناك رواتب وأجور لا لشهر حزيران ولا للأشهر التي تليه".

وختم: "يطالب الاتحاد مختلف الكتل النيابية وأعضاء المجلس النيابي بمختلف انتماءاتهم، بإسقاط أي حجة في تلبية الدعوة لتشريع الضرورة، فهل من ضرورة أكثر من وقف زحف الجوع والعوز نحو مئات الألوف من المواطنين وتأمين رواتبهم بالحد الأدنى الذي يُدفع؟"
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