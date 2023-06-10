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لبنان

غداً.. لا تسلكوا هذه الطرقات في بيروت

Lebanon 24
10-06-2023 | 06:44
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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمـن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّـة مـا يلــي:

برعاية المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللّواء عماد عثمان، تنظّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي سباق النّصف ماراثون السّنوي الثّالث عشر، ضمن نطاق مدينة بيروت، انطلاقاً من أمام المتحف الوطني، مروراً بـشوارع: سامي الصلح، الطيونة، شاتيلا، عمر بيهم، بشارة الخوري، السوديكو، طريق الشّام، كورنيش المزرعة وصولاً إلى عين المريسة، وسط بيروت، الجميزة، الدخولية، العدلية، والمتحف الوطني (نقطة الوصول).
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لذلك، سيتم منع وقوف السّيّارات إلى جوانب الطرقات الآنفة الذكر، اعتباراً من السّاعة 22:00 من يوم السّبت 10-6-2023، ومنع مرورها على طول مسار السّباق اعتباراً من السّاعة 5:00 من صباح يوم الأحد 11-6-2023، إلى حين الانتهاء.

يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات وإرشادات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وبعلامات السّير التوجيهية، حفاظاً على سلامة المتسابقين ومنعاً للازدحام.
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