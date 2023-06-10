Advertisement

لبنان

بشأن أحداث كفرشوبا.. ماذا قالت وزارة الخارجية السورية؟

Lebanon 24
10-06-2023 | 06:56
A-
A+
Doc-P-1076120-638220025041894888.jpg
Doc-P-1076120-638220025041894888.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن وزارة الخارجية والمغتربين السورية البيان التالي:

تدين وزارة الخارجية والمغتربية السورية بكل قوة الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على لبنان والتي لن تلقى سوى الخيبات المتتالية والهزائم المستمرة.
Advertisement
 
ان الشعب اللبناني وجيشه واجها طيلة يوم أمس هذه الاعتداءات بشجاعةٍ، وتصدى الأبطال اللبنانيون للمحاولات الإسرائيلية للنيل من سيادة بلدهم وحرمة أراضيه، فانقلبت مخططات جيش الاحتلال الإسرائيلي لتغيير الطبيعة الجغرافية للمنطقة وبالاً عليه.
وتحيي سوريا الشعب اللبناني وجيشه لدفاعهما ببسالة عن أرض لبنان وسيادته، ضد الاعتداءات الإسرائيلية التي وقعت أمس في منطقة كفرشوبا.
 

لبنان

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:57 | 2023-06-10
05:00 | 2023-06-10
04:09 | 2023-06-10
10:29 | 2023-06-10
10:27 | 2023-06-10
10:00 | 2023-06-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website