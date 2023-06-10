بشأن أحداث كفرشوبا.. ماذا قالت وزارة الخارجية السورية؟

صدر عن وزارة الخارجية والمغتربين السورية البيان التالي:



تدين وزارة الخارجية والمغتربية السورية بكل قوة الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على لبنان والتي لن تلقى سوى الخيبات المتتالية والهزائم المستمرة.

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ان الشعب اللبناني وجيشه واجها طيلة يوم أمس هذه الاعتداءات بشجاعةٍ، وتصدى الأبطال اللبنانيون للمحاولات الإسرائيلية للنيل من سيادة بلدهم وحرمة أراضيه، فانقلبت مخططات جيش الاحتلال الإسرائيلي لتغيير الطبيعة الجغرافية للمنطقة وبالاً عليه.

وتحيي سوريا الشعب اللبناني وجيشه لدفاعهما ببسالة عن أرض لبنان وسيادته، ضد الاعتداءات الإسرائيلية التي وقعت أمس في منطقة كفرشوبا.